Dolar 5 haftanın en güçlü seviyesinde

Dolar endeksi, bir dizi ABD verisinin ekonomik dayanıklılığın devam ettiğine dair yeni işaretler vereceği yönündeki spekülasyonlar üzerine beş haftanın en güçlü seviyesine yükseldi.



Bloomberg Dolar Spot Endeksi, doların G10 para birimleri karşısında değer kazanmasıyla yüzde 0,3 artışla 23 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Avrupa para birimleri kayıplara öncülük ederken, euro, AB'nin ABD ile yakın zamanda imzaladığı ticaret anlaşmasının ekonomik etkisine ilişkin endişelerle bir aydan uzun süredir en zayıf seviyesine geriledi.

ABD tüketici güveni verilerinin Temmuz ayında iyileştiği tahmin ediliyor ve JOLTS iş ilanları istatistikleri de bugün açıklanacak. Çarşamba günü, Federal Rezerv'in faiz oranlarını değiştirmeyeceği tahmin edilirken, büyüme ve enflasyon rakamlarının güçlü ekonomi tablosunu pekiştireceği düşünülüyor.



MUFG'nin küresel piyasalar araştırma başkanı Derek Halpenny, "En azından şimdilik, döviz piyasası katılımcılarının odak noktası ticaret belirsizliğinden ABD ekonomisinin dayanıklılığına kaydı. Bu, yılın ilk yarısında biriken bazı kısa dolar pozisyonlarının tasfiyesine açıkça yardımcı oluyor." dedi.

KAYIPLAR TELAFİ EDİLİYOR



Tüccarlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikaları hakkında daha net bir fikir edindikçe, dolar bu ayki kayıplarının bir kısmını telafi etti.



Avrupa Birliği ve ABD Pazar günü anlaşmaya vardı, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise Çin ile ticaret ateşkesinin 90 gün uzatılmasının muhtemel olduğunu söyledi.



Hazine tahvilleri kazanç ve kayıplar arasında gidip geldi ve İngiltere ve Avrupa devlet tahvillerinden biraz daha iyi performans gösterdi. Yatırımcılar, Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığını yüzde 60 olarak değerlendirirken, iki yıllık Hazine tahvillerinin getirisi 1 baz puan düşüşle yüzde 3,92'ye geriledi.



DOLAR NE KADAR?



Dolar kuru güne 40.5437 liradan başladı. Gün içinde en düşük 40.5120 lira, en yüksek de 40.5820 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 40.5621 liradan işlem geçiyor.