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Dolar ayrıştı, altın ve borsa kaybettirdi

31.10.2026 09:21

Dolar ayrıştı, altın ve borsa kaybettirdi
Anadolu Ajansı

Dolar bu hafta yüzde 0,48 yükseldi.

AA
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Piyasalarda bu hafta genel olarak düşüş eğilimi hakim olurken hisse senetleri, euro ve altın yatırımcısına kaybettirdi. Dolar ise sınırlı bir yükseliş gösterdi.

Piyasalarda işlem gören yatırım araçlarının bu haftaki performansları belli oldu.

 

BIST 100 endeksi, en düşük 10.759,56 puanı ve en yüksek 11.294,83 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,22 altında 10.759,56 puandan tamamladı.

 

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

 

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,18 azalışla 6 bin 295 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,67 azalışla 41 bin 180 liraya geriledi.

Anadolu Ajansı

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,52 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Geçen hafta sonu 11 bin 174 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,71 azalışla 10 bin 340 liraya geriledi.

 

Bu hafta ABD doları yüzde 0,48 artışla 49,9460 liraya çıkarken, avro yüzde 0,10 azalışla 55,7220 liraya geriledi.

 

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,01, emeklilik fonları yüzde 0,24 değer kaybetti.

Altın Türü

SembolSatışDeğişimSaat
Gram Altın
6.222,37- 3.54%23:58
Ons Altın
3.875,59- 3.63%23:58
Cumhuriyet Altını
42.080,55- 3.06%09:57
Çeyrek Altın
10.054,48- 3.69%09:57
Yarım Altın
20.108,96- 3.69%09:57
Tam Altın
40.155,85- 3.69%09:57
Reşat Altını
43.353,81- 3.06%09:57
14 Ayar Altın TL/Gr
3.607,30- 3.32%09:58
18 Ayar Altın TL/Gr
4.622,35- 3.32%09:58
Ata Altın
41.600,31- 3.32%09:58
Has Altın
6.191,46- 3.54%23:58
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