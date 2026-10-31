Dolar ayrıştı, altın ve borsa kaybettirdi

Piyasalarda işlem gören yatırım araçlarının bu haftaki performansları belli oldu.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.759,56 puanı ve en yüksek 11.294,83 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,22 altında 10.759,56 puandan tamamladı.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,18 azalışla 6 bin 295 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,67 azalışla 41 bin 180 liraya geriledi.