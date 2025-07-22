Dolar baskı altında

Dolar endeksi, yatırımcıların ülkelerin ABD ile anlaşmaya varması için belirlenen 1 Ağustos son tarihi öncesinde ticaret görüşmelerinde ilerleme beklemesiyle, iki seans üst üste düşüş yaşadıktan sonra bugün 98'in altında kaldı.



Hazine Bakanı Scott Bessent dün yaptığı açıklamada, yönetimin zamanlamadan ziyade ticaret anlaşmalarının kalitesine öncelik verdiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Washington ile verimli ilerleme kaydeden ülkeler için son tarihi uzatıp uzatmamaya karar vereceğini belirtti.



Parasal cephede, piyasalar, bugün ilerleyen saatlerde Washington'da düzenlenecek bir etkinlikte Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz politikasına ilişkin sinyaller içeren yorumlarını bekliyor. Trump, Fed'e faiz indirimi konusunda baskı yapmaya devam ederken, yatırımcılar henüz bu ay bir hamleyi fiyatlamıyor.