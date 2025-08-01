Dolar baskısı, altında haftalık kayıp yaşattı

Altın fiyatları haftanın son işlem yününde yatay seyrediyor.



Ancak ABD'nin uygulamaya koyduğu gümrük tarifeleri nedeniyle güçlenen dolar altında haftalık kayıp yaşattı.



Ons altın uluslararası piyasalarda 3 bin 293 dolar seviyesinde sabit kaldı.



Gram altın fiyatı ise 0,1'lik yükselişle 4 bin 306 lira seviyesinde seyrediyor.





