Dolar baskısı, altında haftalık kayıp yaşattı
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatay seyrediyor. Ancak doların yarattığı baskı altındaki altın haftalık kayıp yaşadı.
Altın fiyatları haftanın son işlem yününde yatay seyrediyor.
Ancak ABD'nin uygulamaya koyduğu gümrük tarifeleri nedeniyle güçlenen dolar altında haftalık kayıp yaşattı.
Ons altın uluslararası piyasalarda 3 bin 293 dolar seviyesinde sabit kaldı.
Gram altın fiyatı ise 0,1'lik yükselişle 4 bin 306 lira seviyesinde seyrediyor.
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