Dolar bugün ne kadar? (15 Şubat 2024 dolar kuru fiyatları)

Küresel piyasalarda Dolar endeksi güçlenmeye devam etti. Dolar/TL de yeni günde yükselişini sürdürdü.

Piyasalarda dolar/TL 30,76, euro/TL 33,08 seviyesinde işlem görüyor.



Bugün yurtiçi piyasalarda ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri ile Merkez Bankası haftalık verileri takip edilecek.



Bankacıların hesaplamalarına göre geçen hafta TCMB'nin toplam rezervleri 0,7 milyar dolar civarında azalışla 135 milyar doların biraz altına inecek. Net rezervlerin ise 28.5 milyar doları aşması bekleniyor.

Türk Lirası'nın yıl başından bu yana dolar karşısında değer kaybı yüzde 4 oldu.



ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörüler arttı.



Dolar, ABD'de açıklanan güçlü veriler sonrası ertelenen ABD faiz indirimi beklentilerine paralel olarak yükseldiği üç ayın zirvesinde soluklandı. Dolar endeksi, 104.7 seviyesinde kaydedildi.



ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

