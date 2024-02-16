Dolar bugün ne kadar? (16 Şubat 2024 dolar kuru fiyatları)

Dolar/TL'de kademeli yükseliş devam ediyor.



Piyasalarda Dolar/TL, 30,81 ile yeni güne zirve seviyesinden başladı. Euro/TL ise 33,15'ten el değiştiriyor.



Yurtiçi piyasalarda ocak ayı konut satış istatistikleri ile şubat ayı piyasa katılımcıları anketi izlenecek. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları takip edilecek. Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nunun açılışında konuşma yapacak.



Dolar/TL, ocak ayında yüzde 2.7 yükselirken; yıl başından bu yana yüzde 4.25 artış gösterdi.



Küresel piyasalarda Dolar güçlenmeye devam ediyor ve üst üste beşinci haftasını pozitif kapatmaya hazırlanıyor. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen Dolar endeksi, dün yüzde 0,4 gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,13 artışla 104.4 seviyesine yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 9 şubat haftasında bir önceki haftaya göre 517 milyon dolar azalışla 134 milyar 927 milyon dolara geriledi.



Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında aralıksız düşüş sürüyor. Geçen yılın Ağustos ayından bu yana KKM hesaplarındaki gerileme yüzde 44'e yaklaştı. 2 Şubat ile biten haftada KKM hesapları 2 trilyon 367,7 milyar TL'ye indi.

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