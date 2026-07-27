Dolar çatışmanın durmasıyla güç kaybetti

Dolar endeksi 101,2 civarına gerileyerek geçen haftaki kazanımlarının bir kısmını geri verdi. Bu düşüş, ABD ve İran arasındaki çatışmaların hafta sonu durdurulmasının ardından petrol fiyatlarının gerilemesiyle gerçekleşti ve arz kesintileri ile enflasyon endişelerini azalttı.

ABD, Cuma günü geç saatlerde başlayan yaklaşık iki haftalık İran'a yönelik saldırı kampanyasını resmi bir açıklama yapmadan askıya alırken, Tahran da misilleme amaçlı askeri operasyonlarını sonlandırdığını ve Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile görüşmeler yaptığını açıkladı.

Bu arada, yatırımcılar bu hafta yapılacak Fed politika toplantısına hazırlanıyor; yetkililerin faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor. Ancak bazı piyasa katılımcıları, merkez bankasının yenilenen enflasyon baskılarına yanıt olarak bu haftaki toplantıda bile harekete geçebileceğine inanıyor.

Yatırımcılar ayrıca, ekonominin gücüne dair yeni bilgiler edinmek için ikinci çeyrek GSYİH rakamlarını ve PCE enflasyon verilerini, ayrıca büyük ABD şirketlerinin kazançlarını bekliyor.