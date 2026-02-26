Dolar değer kaybını sürdürüyor, carry trade'ciler kazanıyor

Dolar endeksi 97,5 civarına gerileyerek, ABD gümrük vergileriyle ilgili belirsizliğin rezerv para birimine olan güveni azaltmasıyla ikinci ardışık seansta da kayıplarını sürdürdü.

Çarşamba günü, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, bazı ülkeler için ABD gümrük vergisi oranının yakın zamanda uygulanan yüzde 10'dan yüzde 15 veya daha yükseğe çıkabileceğini açıkladı, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birliğin Durumu konuşmasında gümrük vergileri konusunda nispeten ılımlı yorumlarda bulundu, ancak Yüksek Mahkeme'nin geniş kapsamlı karşılıklı gümrük vergilerini iptal etmesinin ardından bile yaklaşımını değiştirme niyetinde olmadığını belirtti.

Para politikası konusunda, Federal Rezerv'in önümüzdeki ay faiz oranlarını mevcut seviyelerde tutması bekleniyor. Bu arada, ABD ve İran müzakerecilerinin bugün Cenevre'de nükleer görüşmelerin son turuna katılmaları planlanıyor ve bu da piyasanın temkinli havasını artırıyor.

Dışarıda, Japonya Merkez Bankası'nın yakın vadede faiz artırımı yapabileceği spekülasyonları arasında dolar, yen karşısında değer kaybetti.

DOLARDA CARRY TRADE SÜREBİLİR

Yabancı bankalar ise dolar/TL kuru için aylık bazda yüzde 1-1,5 aralığında yükseliş öngörüyor. Bu durum da yurt içinde carry trade olarak adlandırılan ve yurt dışından düşük faizle çekilen dolar cinsi kredi ya da nakitlerin, diğer para birimlerine nazaran yüksek faizli Türk Lirası mevduat olarak değerlendirilip, vade sonunda elde edilen yüksek faiz getirisiyle ucuz kalan doları tekrar alıp paranın yeniden yurt dışına çıkmasını sağlıyor.

Enflasyonist ortamda bu tür yatırımlar daha fazla gerçekleşiyor. Geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 5'e yakın gerçekleşti. Şubat ayında ise yüzde 3'e yakın gerçekleşme beklentisi hakimken dolar aybaşında bu yana yüzde 1 civarında getiri sağladı. Böylece yıllık yüzde 39-40 faizle TL mevduat yapan carry trade'ciler aylık bazda yüzde 3'e yakın getiri sağladı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 43,8645 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,8235 lira, en yüksek de 43,8808 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 43,8730 liradan alıcı buluyor.