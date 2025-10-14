Dolar değişim göstermiyor

Dolar endeksi, önceki seansta yükseliş kaydettikten sonra Salı günü 99,2'nin üzerinde kaldı. Bu yükseliş, ABD-Çin ticaret gerginliğinin azalması ve her iki tarafın da ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında bu ayın sonlarında gerçekleşmesi muhtemel bir görüşme öncesinde müzakereleri yeniden başlatma isteğini dile getirmesiyle desteklendi.



Cuma günü Trump, Pekin'in nadir toprak minerallerine yönelik yeni ihracat kontrollerine yanıt olarak Çin mallarına yüksek gümrük vergileri uygulamakla tehdit etmiş, ancak daha sonra daha uzlaşmacı bir tavır takınarak ticaret ilişkilerinin "her şeyin yoluna gireceğini" söylemişti. Bu arada, devam eden ABD hükümet kapanması ekonomik veri akışını kısıtladı ve yatırımcıları ekonominin sağlığı hakkında ipuçları için büyük bankaların yaklaşan kazanç raporlarına bakmaya itti. ABD doları, Japonya'daki artan siyasi belirsizlik ortamında çoğu büyük para birimine karşı güçlü bir duruş sergiledi ve yen karşısında kazanımlarını sürdürdü.



Dolar güne 41.8074 liradan başladı. Gün içinde en düşük 41.7923 lira, en yüksek de 41.8260 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 41.8248 liradan işlem geçiyor.