Dolar denge bulmaya çalışıyor

ABD dolar endeksi, yatırımcıların Federal Rezerv'in politika görünümünü yeniden değerlendirmesiyle önceki seansta yüzde 1'den fazla düştükten sonra bugün 99'a doğru hafif bir yükselişle istikrar kazandı.



Cuma günkü zayıf istihdam raporu, tarım dışı istihdamın Temmuz ayında beklentilerin çok altında, sadece 73 bin arttığını gösterdi. Önceki ayların 258 bin aşağı revize edilmesi, işgücü piyasasında daha derin bir yavaşlamaya işaret ediyordu.



Piyasalar şu anda Eylül ayında bir Fed faiz indirimini neredeyse tamamen fiyatlıyor ve yıl sonuna kadar 63 baz puanın üzerinde bir gevşeme bekleniyor. Dramatik bir şekilde, ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü Çalışma İstatistikleri Bürosu Komiseri Erika McEntarfer'i istihdam verilerini tahrif etmekle suçlayarak görevden aldı.



Yatırımcılar ayrıca Trump'ın kapsamlı misilleme tarifelerinin büyüme ve enflasyon üzerindeki etkisini değerlendirmeye devam etti. Dolar, çoğu önemli para birimi karşısında bir miktar değer kazanarak yen karşısında en büyük kazancı kaydetti.



DOLAR/TL NE DURUMDA?



Dolar güne 40.6593 liradan başladı. Gün içinde en düşük 40.6170 lira, en yüksek de 40.6931 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 40.6780 lira seviyesinden işlem görüyor.