Dolar düştü, Euro güçlendi. Sebebi belli oldu

Dolar endeksi 97,7 civarına gerileyerek Ekim başından bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Yatırımcılar, Fed'in gelecek yıl faiz indirimine gidebileceğine dair beklentilerini sürdürdü. İlk veriler, 3'üncü çeyrekte ABD GSYİH büyümesinin sağlam olduğunu gösterdi ancak faiz beklentilerini değiştirmedi. Piyasalar, enflasyonun düşmesi, işgücü piyasasının ılımlılaşması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın daha gevşek para politikasına yönelik baskısı nedeniyle 2026'da iki faiz indirimini fiyatlıyor.

Ancak Fed yetkilileri arasında görüş ayrılıkları devam ediyor. Ek olarak, değerli metallere güvenli liman akışı, artan jeopolitik gerilimler ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımı ve yetkililerin olası müdahalesinin ardından yenin değer kazanması, doları daha da baskı altına alarak politika farklılaşması ve tipik yıl sonu zayıflığı beklentilerini güçlendirdi. Dolar ayrıca, Trump'ın gümrük vergileri ve Fed'in bağımsızlığı üzerindeki etkisiyle ilgili endişelerle geçen çalkantılı bir yılın ardından, son yirmi yıldan fazla süredir en kötü yıllık performansını sergileme yolunda ilerliyor.

EURO 13 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Euro/dolar paritesi 1,18'e yükselerek Eylül 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Son 4 haftada Euro/dolar paritesi yüzde 2,01 değer kazanırken, son 12 ayda ise yüzde 13,26 artış gösterdi.

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Dolar 42,8475 lira, Euro ise 50,7205 lira seviyelerinde işlem görüyor.