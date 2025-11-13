Dolar endeksi geriliyor

ABD dolar endeksi, ABD hükümetinin kapanmasının sona ermesinin ardından gelen ilk iyimserliğin yerini ülkenin ekonomik görünümüne ilişkin yenilenen temkinliliğe bırakmasıyla erken kazanımlarını tersine çevirerek 99,3 civarında işlem gördü.

Yatırımcılar, ABD'de kaydedilen en uzun hükümet kapanması sırasında geciken birkaç önemli ekonomik göstergenin açıklanmasına hazırlanıyor. İlk özel sektör verileri, zayıflayan bir işgücü piyasasına ve kırılgan tüketici güvenine işaret ederken, enflasyon endişeleri devam ediyor.

Bu arada, gelecek ayki Federal Rezerv toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi, bir önceki günkü yaklaşık yüzde 65'ten yaklaşık yüzde 54'e geriledi. Amerikan doları, başlıca para birimleri genelinde değer kaybetti ve en sert düşüşler Avustralya doları ve İsviçre frangı karşısında kaydedildi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar şu sıralar 42,2550 liradan işlem geçiyor.