Dolar endeksi zirvesine yakın

ABD dolar endeksi, Federal Rezerv'in beklendiği gibi faiz oranlarını yüzde 4,25- yüzde 4,5 seviyesinde sabit tutmasının ardından iki ayın en yüksek seviyesi olan 99,8 civarında seyretti.



Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerini değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu yineledi ve olası bir gevşemenin zamanlaması konusunda çok az netlik sağladı. Powell'ın açıklamalarının ardından piyasalar bu yıl faiz indirimi beklentilerini geri çekti ve Aralık ayına kadar sadece 35 baz puanlık bir gevşeme fiyatladı. Yatırımcılar ayrıca, GSYİH büyümesi ve özel istihdamın tahminleri aştığı beklenenden güçlü ABD verilerini de değerlendirdi.



Şimdi gözler, bugün açıklanacak PCE enflasyonu ve işsizlik başvuruları verilerine ve ardından Cuma günü açıklanacak Temmuz ayı istihdam raporuna çevrildi. Ticaret cephesinde, ABD Güney Kore ile bir gümrük vergisi anlaşmasına varırken, ABD Başkanı Donald Trump Brezilya ve Hindistan'a sert yeni vergiler getirdi. Dolar endeksinin Temmuz ayında yaklaşık yüzde 3 yükselerek yılın ilk aylık kazancını kaydetmesi bekleniyor.