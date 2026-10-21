Dolar endeksinde 3 haftalık tablo değişti

ABD dolar endeksi, önceki seansta üç haftanın en düşük seviyelerine geriledikten sonra 101,7 civarında istikrar kazandı. Yükselen petrol fiyatları enflasyon endişelerini artırırken, dolara olan güvenli liman talebini güçlendirdi. Bir diplomatın ABD-İran çatışmasını sona erdirecek bir anlaşmanın yakın olduğu yönündeki haberleri yalanlaması ve müzakerelerin devam ettiğini teyit etmesinin ardından petrol fiyatları yükseliş trendine devam etti.

Bu arada, ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor; piyasalar ise Aralık ayında olası bir faiz artırımını öngörüyor. Öte yandan, Japonya Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta politika faizini sabit tutması ve Aralık ayında artırması beklendiği için yen dar bir aralıkta işlem gördü. Euro da, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerindeki şiddetli protestoların ardından haftanın başlarında zayıflamasının ardından istikrar kazandı, ancak yaygın huzursuzluk o zamandan beri azaldı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 49,5676 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49,5663 lira, en yüksek 49,6249 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49,5996 liradan alıcı buluyor.