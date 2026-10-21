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Dolar endeksinde 3 haftalık tablo değişti

21.10.2026 07:54

Dolar endeksinde 3 haftalık tablo değişti
iStockPhoto

Dolar kuru yükselişini sürdürüyor.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Üç haftanın dip seviyesinden toparlanan dolar endeksi 101,7 bandında dengelendi. ABD-İran hattından gelen son açıklamalar ve petrol fiyatları piyasada rüzgarı yeniden estirdi.

ABD dolar endeksi, önceki seansta üç haftanın en düşük seviyelerine geriledikten sonra 101,7 civarında istikrar kazandı. Yükselen petrol fiyatları enflasyon endişelerini artırırken, dolara olan güvenli liman talebini güçlendirdi. Bir diplomatın ABD-İran çatışmasını sona erdirecek bir anlaşmanın yakın olduğu yönündeki haberleri yalanlaması ve müzakerelerin devam ettiğini teyit etmesinin ardından petrol fiyatları yükseliş trendine devam etti.

 

Bu arada, ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor; piyasalar ise Aralık ayında olası bir faiz artırımını öngörüyor. Öte yandan, Japonya Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta politika faizini sabit tutması ve Aralık ayında artırması beklendiği için yen dar bir aralıkta işlem gördü. Euro da, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerindeki şiddetli protestoların ardından haftanın başlarında zayıflamasının ardından istikrar kazandı, ancak yaygın huzursuzluk o zamandan beri azaldı.

 

DOLAR NE KADAR?

 

Dolar güne 49,5676 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49,5663 lira, en yüksek 49,6249 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49,5996 liradan alıcı buluyor.

Döviz Türü

SembolSatışDeğişimSaat
ABD Doları
49,34+ 0.14%12:05
Euro
55,25+ 0.11%12:05
İngiliz Sterlini
65,35+ 0.02%12:05
Japon Yeni
0,31+ 0.05%12:04
Avustralya Doları
34,41+ 0.02%12:05
Kanada Doları
34,62+ 0.13%12:05
Norveç Kronu
5,15+ 0.13%12:05
Danimarka Kronu
7,39+ 0.04%12:04
İsveç Kronu
4,93- 0.04%12:04
Suudi Arabistan Riyali
13,13+ 0.08%12:04