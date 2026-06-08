Dolar faiz artırımını fiyatlıyor

Dolar endeksi, geçen hafta yüzde 1'den fazla yükseldikten sonra bugün 100 civarında seyretti. Bu yükseliş, ABD işgücü piyasası verilerinin güçlü olması ve Federal Rezerv'in yılın ilerleyen aylarında faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesiyle desteklendi.

Cuma günü açıklanan veriler, ABD ekonomisinin Mayıs ayında 172 bin yeni iş eklediğini ve 85 binlik beklentileri rahatlıkla aştığını, işsizlik oranının ise yüzde 4,3'te sabit kaldığını gösterdi. Raporun ardından piyasalar, Aralık ayında Fed 'in faiz artırımı olasılığını önceden yaklaşık yüzde 50'den neredeyse yüzde 70'e çıkardı. Buna rağmen, merkez bankasının yeni başkan Kevin Warsh liderliğinde 16-17 Haziran'daki politika toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor.

Ortadoğu'daki gerilimlerin yeniden artması, petrol fiyatlarını yükseltti ve enflasyon endişelerini artırdığı için daha şahin bir Fed beklentisi de güçlendi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 46,0923 liradan başladı. Gün içinde en düşük 46,0515 lira, en yüksek de 46,1089 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 46,0934 liradan alıcı buluyor.