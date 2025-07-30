Dolar Fed kararına odaklandı

ABD dolar endeksi yaklaşık 98,7'ye gerileyerek, yatırımcıların Federal Rezerv'in politika duyurusu öncesinde temkinli davranmasıyla dört günlük yükseliş serisini sonlandırdı.



Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor, ancak piyasalar Eylül ayında olası bir faiz indirimine işaret eden sinyallere odaklanmış durumda.



ABD Başkanı Donald Trump, Fed'e borçlanma maliyetlerini düşürmesi için baskı yapmaya devam ediyor. Merkez bankasını yönetmeye aday görülen Fed Guvernörleri Christopher Waller ve Michelle Bowman'ın bu ayki toplantıda muhalif oy kullanması bekleniyor.



Yatırımcılar ayrıca, ABD ekonomisinin gücüne dair daha fazla ipucu için özel istihdam, GSYİH ve bekleyen konut satışları ile ilgili yaklaşan verileri izliyor. Ticaret cephesinde, Stockholm'deki ABD-Çin görüşmeleri Salı günü mevcut ateşkesin uzatılması olmaksızın sona erdi. Hazine Bakanı Scott Bessent, herhangi bir anlaşmanın ilerlemeden önce Trump'ın kişisel onayını gerektireceğini söyledi.



DOLAR/TL NE DURUMDA?



Dolar kuru güne 40.5826 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 40.5664 lira, en yüksek de 40.5914 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 40.5670 liradan alıcı buluyor.

