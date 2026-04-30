Dolar Fed'le rekor kırdı

Dolar endeksi 99 civarında seyretti ve Federal Rezerv'in politika faizini beklendiği gibi değiştirmemesi ancak artan enflasyon endişeleri nedeniyle daha şahin bir ton benimsemesinin ardından son kazanımlarını sürdürdü.

Dört politika yapıcı da karara karşı çıkarak, Fed 'in artık gevşemeye yönelik bir eğilim sinyali vermemesi gerektiğini savundu ve İran çatışması nedeniyle artan belirsizlikle birlikte politika görünümüne ilişkin artan iç bölünmeleri vurguladı.

Piyasalar o zamandan beri bu yıl için Fed faiz indirimlerini tamamen fiyatlandırdı ve 2027'de olası bir faiz artırımına ilişkin olasılıkları değerlendirmeye başladı.

Dikkatler şimdi günün ilerleyen saatlerinde Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'ndan gelecek para politikası kararlarına çevrildi.

Dolar ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını nükleer bir anlaşmaya varılana kadar sürdüreceğini söylemesinin ardından Ortadoğu'daki artan jeopolitik gerilimlerden de destek aldı. Tahran ise Washington'ı İran'ı ekonomik baskı yoluyla boyun eğmeye zorlamaya çalışmakla suçladı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 45,0972 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,0972 lira, en yüksek de 45,1927 liradan işlem gördü. Şu sıralar 45,1835 liradan alıcı buluyor.