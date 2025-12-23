Dolar güç kaybediyor

Dolar endeksi, Fed'in daha fazla faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla Ekim başından bu yana en düşük seviyesi olan 98'e doğru geriledi. Piyasalar şu anda 2026'da iki çeyrek puanlık faiz indirimini fiyatlıyor; bu durum ABD Başkanı Donald Trump'ın daha düşük borçlanma maliyetleri çağrılarıyla da destekleniyor.

Ancak Fed yetkilileri izlenecek yol konusunda derin görüş ayrılığı içinde. Fed yetkilisi Miran, para politikasında ayarlama yapılmadığı takdirde resesyon risklerinin artabileceği konusunda uyardı. Bir diğer Fed yetkilisi Hammack, politikanın şu anda duraklamaya hazır olduğunu ve bu yıl yapılan 75 baz puanlık indirimlerin ekonomik etkisini değerlendirmek için zaman tanıyacağını söyledi.

ABD-Venezuela geriliminin tırmanmasıyla birlikte değerli metallerin güvenli liman talebiyle yükselmesi de dolar üzerinde baskı oluşturdu. Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini otuz yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından dolar, Japon yenine karşı önemli ölçüde değer kaybetti.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 42,8146 liradan başladı. Gün içinden en düşük 42,6843 lira, en yüksek de 42,8326 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 42,8200 liradan alıcı buluyor.