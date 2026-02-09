Dolar güç kaybetti, işte son durum

Dolar endeksi yaklaşık 97,5 seviyesine gerileyerek, kısmi hükümet kapanması nedeniyle ertelenen önemli ekonomik verileri temkinli bir şekilde bekleyen yatırımcılar nedeniyle art arda ikinci seansında düşüş gösterdi.

Piyasalar Çarşamba günü Ocak ayı istihdam raporunu alacak; son göstergeler işgücü piyasasında yavaşlamaya işaret ediyor. Aralık ayı perakende satış verileri de açıklanacak. Ertelenen Ocak ayı tüketici fiyat endeksi verisi ise Cuma günü açıklanacak.

Piyasalar şu anda Federal Rezerv'in Mart ayında faiz oranlarını sabit tutmasını, Haziran ve muhtemelen Eylül aylarında ise faiz indirimleri yapmasını bekliyor. Teknoloji hisseleri, değerli metaller ve kripto para birimlerindeki toparlanmanın desteğiyle risk iştahının artmasıyla dolar da baskı altına girdi.

Bu arada, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin iktidar koalisyonunun Japonya'daki hafta sonu seçimlerinde ezici bir zafer kazanmasının ardından, genişleyici mali politikalara zemin hazırlayan dolar, yen karşısında dalgalı seyrini sürdürdü.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 43,6668 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,2439 lira, en yüksek de 43,6869 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 43,6001 liradan alıcı buluyor.

EURO NE DURUMDA?

Euro güne 51,5488 liradan başladı. Gün içinde en düşü 51,1833 lira, en yüksek de 51,6821 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 51,5415 liradan alıcı buluyor.