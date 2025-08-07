Dolar güç kazanamıyor

ABD dolar endeksi, yatırımcıların Federal Rezerv'in faiz indirimlerine ve merkez bankasındaki olası yönetim değişikliklerine ilişkin artan beklentileri değerlendirmesiyle, önceki seanstaki sert düşüşün ardından 98,5'in altında seyretti. Piyasalar, geçen haftaki beklenenden düşük istihdam raporunun Eylül ayında faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesinin ve Aralık ayında ikinci bir hamlenin muhtemel olmasının ardından, en son haftalık işsizlik başvuruları verilerini bekliyor.



Belirsizliği artıran bir diğer gelişme ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonuna kadar görevden ayrılan Fed Guvernörü Adriana Kugler'ın yerine birini aday göstermesinin beklenmesi. Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçmek üzere dört finalistin değerlendirilmeye devam ettiğini açıkladı. Bu arada, Trump'ın ABD'de inşaat yapan firmalar hariç olmak üzere ithal yarı iletkenlere yüzde 100 gümrük vergisi getirmesi ve Rus petrolüne yönelik alımların devam etmesi nedeniyle Hint mallarına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 50'ye çıkarması üzerine ticaret gerilimleri yeniden su yüzüne çıktı.



Dolar/TL şu sıralar 40.6675 lira seviyesinde işlem görüyor.

