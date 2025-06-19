Dolar güç kazanıyor

Doların gücü yeniden ortaya çıkmaya başladı. ABD Merkez Bankası Fed'in faizi sabit tutması ve belirsizlik ortamının ortadan kalkmaya başlamasıyla birlikte faiz patikası için yeni bir yol çizileceğinin duyurulmasıyla birlikte dolara olan talep arttı.



Euro/dolar paritesi 1 haftanın en düşük seviyesini gördü ve 1.1451'e kadar geriledi.



Euronun güç kaybetmesi dolara prim yaptırmayı sürdürüyor.