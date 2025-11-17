Dolar güçlendi, bakır geriledi

Bakır fiyatları, bazı ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon endişeleri nedeniyle Aralık ayındaki olası bir faiz indirimine yönelik beklentileri zayıflatmasıyla, endüstriyel metaller kompleksinde yaşanan geniş çaplı satış dalgasının etkisiyle değer kaybetti.

Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören en aktif bakır vadeli işlem sözleşmesi, yüzde 0,78 düşüşle 86 b,n 560 yuan/tona (12 bin 182 dolar) seviyesinde işlem gördü. Londra Metal Borsası'ndaki üç aylık referans bakır fiyatları ise yüzde 0,16 gerileyerek tonu 10 bin 835 dolardan işlem gördü.

Piyasalar, yatırımcıların Fed'in Aralık ayında faiz indirimine gitmeyeceği yönünde oluşturduğu baskı altında.

Piyasalardaki faizleri düşürmeye karşı görüşlerin etkisiyle ABD doları Pazartesi günü güçlendi. Güçlenen dolar, dolar cinsinden işlem gören emtiaları diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirerek bu piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor.

Öte yandan, zayıf Çin talebi ve hayal kırıklığı yaratan ekonomik veriler, piyasa algısını olumsuz etkilemeye devam ediyor.