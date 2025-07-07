Dolar güçlenmeye başladı

ABD dolar endeksi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazar günü karşılıklı tarifelerinin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini doğrulamasının ardından Pazartesi günü 97'nin üzerine çıktı.



Hazine Bakanı Scott Bessent daha önce tarifelerin o zamana kadar ABD ile bir ticaret anlaşmasına varamamış ülkeler için 2 Nisan seviyelerine geri döneceğini belirterek, ticaret ortaklarına şartları yeniden müzakere etmek için daha fazla zaman tanıdı.



Şimdiye kadar yalnızca Çin, İngiltere ve Vietnam, Washington ile bir tür anlaşma sağladı.



Geçtiğimiz hafta dolar, artan tarife riskleri, artan mali endişeler ve Federal Rezerv'in daha derin faiz indirimleri beklentilerinin baskısı altında üç yıldan uzun süredir gördüğü en düşük seviyeye geriledi. Ancak beklenenden güçlü gelen ABD istihdam verileri bu endişelerin azalmasına yardımcı oldu. Ekonomi Haziran ayında 147 bin istihdam yaratarak 110 bin tahminini aştı ve Mayıs ayındaki 144 binden biraz daha fazla oldu, durgunluk korkularını yatıştırdı ve Fed'in faizleri daha da düşürmesi yönündeki acil baskıyı azalttı.