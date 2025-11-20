Dolar güçlü duruşunu koruyor

Dolar endeksi, yatırımcıların önemli istihdam raporu öncesinde Federal Rezerv para politikası görünümünü değerlendirmeleriyle birlikte 100'ün üzerinde tutunarak altı aylık zirveye yakın seyretti. Geciken Eylül ayı tarım dışı istihdam raporu bugün daha sonra yayınlanacak ve zayıf bir işgücü piyasası sinyali verirken istihdam artışı göstermesi bekleniyor. BLS, hane halkı anketi verilerinin geriye dönük olarak toplanamaması nedeniyle düzenli Ekim istihdam raporunu yayınlamayacağını ve eksik rakamların bunun yerine gecikmiş Kasım ayı raporuna dahil edileceğini belirtti.

Son FOMC tutanakları, politika yapıcıların ek faiz indirimi ihtiyacı konusunda bölünmüş olduğunu gösterdi ve bu da yatırımcıları Aralık ayında bir faiz indirimi beklentisini azaltmaya yöneltti. Piyasalar şu anda gelecek ay 25 baz puanlık bir indirim olasılığını yaklaşık yüzde 33 olarak fiyatlıyor; bu oran bir önceki günkü yüzde 50'den düştü. Dolar, çoğu önemli para birimi karşısında kazanımlarını korurken, en güçlü yükselişler yen, kivi ve sterlin karşısında görüldü.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 42,3522 liradan başladı. Gün içinde en düşük 42,1745 lira, en yüksek de 42,3704 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 42,3537 liradan alıcı buluyor.