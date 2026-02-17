Dolar güçlü duruyor, işte son durum

Dolar endeksi 97'nin üzerinde işlem gördü ve yatırımcıların bu hafta açıklanacak ve Federal Rezerv politikası beklentilerini şekillendirebilecek önemli ABD ekonomik verilerine odaklanmasıyla önceki seanstaki kazanımlarını korudu.

Piyasa dikkati, Fed'in son toplantısının tutanaklarına, öncü GSYİH verilerine ve merkez bankasının tercih ettiği enflasyon ölçütü olan çekirdek PCE fiyat endeksine yoğunlaşmış durumda. Geçen hafta, ABD enflasyon verilerinin olumlu olması, Fed'in bu yılın ilerleyen aylarında faiz oranlarını düşüreceği beklentilerini güçlendirdikten sonra dolar baskı altına girdi.

Ancak, daha önceki veriler ABD'de istihdamın bir yıldan fazla süredir en yüksek seviyeye ulaştığını ve işsizlik oranının beklenmedik şekilde düştüğünü göstererek, işgücü piyasasının istikrar kazandığına işaret etti.

Piyasalar şu anda Haziran ayında faiz indirimini fiyatlıyor; bu yıl toplamda yaklaşık 62 baz puanlık bir gevşeme bekleniyor, bu da iki çeyrek puanlık indirim ve yaklaşık yüzde 50 olasılıkla üçüncü bir indirim anlamına geliyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 43,7034 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,6744 lira, en yüksek de 43,7306 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 43,7260 liradan alıcı buluyor.