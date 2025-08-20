Dolar güçlü kalmayı sürdürüyor

Dolar endeksi 98,3'ün üzerine çıkarak, yatırımcıların politika görünümüne dair ipuçları için Federal Rezerv'in Temmuz ayı toplantı tutanaklarını beklemesiyle yükseliş serisini üçüncü seansa da taşıdı.



Fed yöneticileri Christopher Waller ve Michelle Bowman'ın faiz oranlarını sabit tutmak yerine çeyrek puanlık bir faiz indirimini desteklemesiyle, toplantı 1993'ten bu yana iki karşı oylu ilk toplantı olmasıyla dikkat çekti.



Piyasalar, merkez bankasının piyasaların faiz indirimi beklentilerini karşılayıp karşılamayacağına dair sinyaller için Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı açıklamalara odaklanacak.



Yatırımcılar şu anda Eylül ayında bir faiz indirimi olasılığını yüzde 85 olarak değerlendiriyor ve yıl sonuna kadar yaklaşık 54 baz puanlık bir indirim fiyatlıyor. Amerikan doları genel olarak güçlendi ve en keskin kazanımları euro, sterlin ve Avustralya doları karşısında elde etti.



DOLAR/TL NE DURUMDA?



Dolar güne 40.8917 liradan başladı. Gün içinde en düşük 40.8911 lira, en yüksek de 40.9132 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 40.9030 liradan alıcı buluyor.