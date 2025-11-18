Dolar gücünü koruyor

Dolar endeksi, yatırımcıların bu hafta açıklanacak ve Federal Rezerv'in faiz oranı patikası hakkında netlik sağlayabilecek bir dizi gecikmeli ekonomik veriyi beklemesiyle, iki günlük kazanımların ardından Salı günü 99,5 seviyesinde sabit kaldı. Önemli veriler arasında, Perşembe günü açıklanacak Eylül ayı tarım dışı istihdam raporunun yakından incelenmesi bekleniyor.

Bazı Fed yetkilileri, kalıcı enflasyon endişelerini dile getirerek Aralık ayında başka bir faiz indirimi olasılığı konusunda şüphelerini dile getirdiler. Bu arada, Fed Guvernörü Chris Waller ve Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson Pazartesi günü işgücü piyasasına yönelik artan risklere dikkat çekti. Waller, gelecek ay faiz indirimine desteğini yinelerken, Jefferson merkez bankasının daha fazla indirimle "yavaş" ilerlemesi gerektiğini önerdi. Piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yüzde 43 olarak fiyatlıyor; bu oran bu ayın başlarında yüzde 60'ın üzerindeydi. Dolar, Yeni Zelanda ve Avustralya doları karşısında önemli ölçüde değer kazandı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 42,3070 liradan başladı. Gün içinde en düşük 42,1655 lira, en yüksek de 42,3387 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 42,3228 liradan işlem geçiyor.