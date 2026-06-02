Dolar gücünü koruyor

Dolar endeksi, bir önceki seansta yükseliş gösterdikten sonra 99'un üzerinde kaldı. ABD ve İran arasındaki tıkanmış barış görüşmeleri güvenli liman talebini artırırken, enflasyon riskleri ve faiz oranı beklentileri de gündemde kaldı.

Dün İran medyası, Tahran'ın İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşılık olarak Washington ile iletişimi askıya aldığını bildirdi. Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin devam ettiğini ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için İran ile bir mutabakat zaptına önümüzdeki hafta içinde ulaşılabileceğini öne sürdü.

Bununla birlikte, yükselen enerji kaynaklı enflasyon, piyasaların yıl sonundan önce Federal Rezerv'in faiz artırımı olasılığını fiyatlandırmasına yol açtı. Yatırımcılar şimdi, Fed'in politika görünümüne ilişkin daha fazla bilgi edinmek için Salı günü açıklanacak JOLTS iş ilanları raporunu ve ardından Cuma günü yakından takip edilen ABD aylık istihdam verilerini bekliyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 45,8970 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,8970 lira, en yüksek de 45,9410 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,9319 liradan alıcı buluyor.