Dolar güven tazelemeye devam ediyor

12.03.2026 09:18

Anadolu Ajansı

Dolar güvenli para birimi olarak değer kazanmaya devam ediyor.

NTV - Haber Merkezi

Orta Doğu'daki savaşa ilişkin belirsizlik doları desteklemeyi sürdürüyor.

Dolar, Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin ardından güvenli para birimine olan yönelim sebebiyle değer kazanıyor. Piyasalardaki belirsizlik yatırımcıyı güvenli para birimi olarak bilinen dolara yatırım yapmaya itti. 

 

Trump yönetimi İran savaşı konusunda karışık sinyaller verdi. ABD Başkanı Donald Trump, artan piyasa baskısı arasında çatışmanın yakında sona erebileceğini söylerken, üst düzey yetkililer askeri operasyonların yoğunlaştığını ve diplomatik görüşmelerin olası görünmediğini belirtti.

 

DOLAR NE KADAR? 

 

Dolar güne 44,11 liradan başladı.

Döviz TürüYönSatışDeğişimSaat
ABD Doları44,11 TL0.07 %09:24
Euro51,05 TL0.12 %09:24
İngiliz Sterlini59,10 TL-0.13 %09:24
Japon Yeni0,28 TL0.03 %09:24
Avustralya Doları31,41 TL-0.41 %09:24
Kanada Doları32,47 TL0.12 %09:24
Norveç Kronu4,56 TL-0.19 %09:24
Danimarka Kronu6,82 TL-0.11 %09:24
İsveç Kronu4,76 TL-0.29 %09:24
Suudi Arabistan Riyali11,76 TL0.08 %09:24
