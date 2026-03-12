Dolar güven tazelemeye devam ediyor
12.03.2026 09:18
Dolar güvenli para birimi olarak değer kazanmaya devam ediyor.
Orta Doğu'daki savaşa ilişkin belirsizlik doları desteklemeyi sürdürüyor.
Dolar, Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin ardından güvenli para birimine olan yönelim sebebiyle değer kazanıyor. Piyasalardaki belirsizlik yatırımcıyı güvenli para birimi olarak bilinen dolara yatırım yapmaya itti.
Trump yönetimi İran savaşı konusunda karışık sinyaller verdi. ABD Başkanı Donald Trump, artan piyasa baskısı arasında çatışmanın yakında sona erebileceğini söylerken, üst düzey yetkililer askeri operasyonların yoğunlaştığını ve diplomatik görüşmelerin olası görünmediğini belirtti.
DOLAR NE KADAR?
Dolar güne 44,11 liradan başladı.
|Döviz Türü
|Yön
|Satış
|Değişim
|Saat
|ABD Doları
|44,11 TL
|0.07 %
|09:24
|Euro
|51,05 TL
|0.12 %
|09:24
|İngiliz Sterlini
|59,10 TL
|-0.13 %
|09:24
|Japon Yeni
|0,28 TL
|0.03 %
|09:24
|Avustralya Doları
|31,41 TL
|-0.41 %
|09:24
|Kanada Doları
|32,47 TL
|0.12 %
|09:24
|Norveç Kronu
|4,56 TL
|-0.19 %
|09:24
|Danimarka Kronu
|6,82 TL
|-0.11 %
|09:24
|İsveç Kronu
|4,76 TL
|-0.29 %
|09:24
|Suudi Arabistan Riyali
|11,76 TL
|0.08 %
|09:24