Dolar haftalık düşüşe hazırlanıyor

Dolar endeksi 98,3 civarında tutundu ve haftalık yaklaşık yüzde 1'lik bir kayıpla, değişen jeopolitik dinamiklerin yatırımcıları tedirgin etmesiyle dalgalı bir haftayı satıcılı tamamlamaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı ele geçirme planına karşı çıkan bazı Avrupa ülkelerini yeni gümrük vergileriyle tehdit etmişti, ancak NATO ile olası bir gelecekteki anlaşma için bir çerçeve anlaşması sağladıktan sonra geri adım attı.

Anlaşmanın ayrıntıları belirsizliğini korurken, piyasalar bunun maden haklarını ve füze sistemlerinin kurulumunu içerebileceği yönünde spekülasyon yapıyor. Ayrıca, Avrupa'nın önemli ABD varlıklarını kullanabileceği endişeleri de arttı. Danimarkalı bir emeklilik fonu Hazine pozisyonlarından çıkacağını açıkladı ve bu da piyasa belirsizliğini artırdı. Politika cephesinde, Federal Rezerv'in önümüzdeki hafta faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Doların bu haftaki düşüşü, euro ve başlıca Avustralya ve Yeni Zelanda para birimleri karşısında en belirgin oldu.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 43,2558 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,2543 lira, en yüksek de 43,3604 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 43,3464 liradan alıcı buluyor.