Dolar haftalık kayba ilerliyor

Dolar endeksi Cuma günü yaklaşık 98,2'ye geriledi ve ABD-Çin ticaret gerginliğinin yoğunlaşması, ABD'de hükümetin uzun süre kapalı kalması ve Federal Rezerv'in faiz indirimlerine yönelik bahislerin baskısı altında Temmuz ayından bu yana en büyük haftalık düşüşüne doğru ilerliyordu.



İki ABD bölgesel bankasının kötü kredileri açıklamasının ardından kredi piyasası riskleri de piyasa duyarlılığını etkiledi. Çin, ABD'yi nadir toprak elementi ihracat kontrolleri konusunda kasıtlı olarak panik yaratmakla suçladı ancak ticaret görüşmelerini yeniden başlatmaya istekli olduğunun sinyalini verdi. Bu arada, hükümetin kapanması üçüncü haftasına girerek politika kararlarına yön verebilecek önemli ekonomik verilerin gecikmesine neden oldu.



Fed Guvernörü Christopher Waller, Perşembe günü artan işgücü piyasası riskleri arasında bu ay bir faiz indirimini daha desteklediğini söylerken, Fed Guvernörü Stephen Miran daha agresif bir gevşeme çağrısında bulundu. Fed'in Bej Kitabı ayrıca, artan işten çıkarmalar ve orta ve düşük gelirli haneler arasında daha zayıf harcamalar gibi ortaya çıkan ekonomik zorlukları vurguladı.