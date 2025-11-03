Dolar için dip uyarısı... Doları olanlar ne yapacak?

HSBC Global Investment Research, Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi ve bir sonraki Fed başkanının kim olacağına dair belirsizliğin ortaya çıkması halinde, ABD dolarının 2026’nın başlarında dip seviyeye inebileceğini bildirdi.



HSBC, bu hafta doların zayıflama yönündeki eğilimin yeni sınavlarla karşılaşacağını belirtti.



HSBC’ye göre doların hassasiyeti, Fed yetkililerinin bu hafta yapacağı konuşmalarla artabilir. Fed üyelerinden Cook’un bugün, Bowman’ın salı, Williams ve Musalem’in perşembe, Başkan Yardımcısı Jefferson’ın ise cuma günü konuşma yapması bekleniyor. Bu açıklamaların, aralık ayına yönelik para politikası sinyalleri açısından dikkatle izleneceği ifade edildi.



HSBC ayrıca, bugün ve çarşamba açıklanacak ISM verilerinin ve çarşamba günü yayımlanacak ADP istihdam raporunun da doların seyrinde belirleyici rol oynayacağını vurguladı.



DOLAR NE KADAR?



Dolar güne 42,0506 liradan başladı. Gün içinde en düşük 42,0100 lira, en yüksek de 42,0731 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 42,0668 liradan alıcı buluyor.