Dolar için “hızla yükseliş” uyarısı

Bank for International Settlements, ABD'deki dalgalanmanın ortasında yatırımcıların 113 trilyon dolarlık döviz takası piyasasındaki pozisyonlarını gevşetmeye başlaması halinde dolar için olası bir mücadelenin tetiklenebileceğine işaret etti.



BIS kısa bir süre önce fonların ve diğer banka dışı finans şirketlerinin 80 trilyon dolardan fazla döviz swapına sahip olduğunu tahmin etti. Kısa vadeli bir borç türü olan swaplar 'bilanço dışında' tutulma eğiliminde ve yasal sermaye gerekliliklerine dahil edilmiyorlar.



BIS'in para ve ekonomi departmanı başkanı Hyun-Song Shin, London School of Economics'te verdiği bir konferansta, yatırımcıların aniden bu pozisyonları çözmek için acele etmeleri halinde sorunların ortaya çıkacağını söyledi.



Hedge pozisyonları olan yatırımcılar genellikle avro ya da yen tutuyor ancak hala dolar geri ödeme yükümlülükleri var.



Shin, "Bu takası yenilemek zorunda kalırsanız (dolar için) mücadeleye katılmak zorunda kalırsınız," dedi ve bunun ABD para biriminin değerinde hızlı bir artışa neden olabileceğini sözlerine ekledi.