Dolar iki aylık zirveye ilerliyor

Dolar, Asya Pasifik'ten Avrupa'ya kadar mali ve ekonomik endişelerin G-10'daki benzerlerinin para birimleri üzerinde baskı oluşturmasıyla Çarşamba günü iki ayın zirvesine yaklaştı.



Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,2 artarak Ağustos başından bu yana en yüksek seviyesine yaklaştı. Asya merkezli yatırımcılara göre, bu hareket, hedge fonlarının euro ve yene karşı daha fazla düşüş yönlü opsiyon satın almasıyla desteklendi.



Eylül ayında iki yıldan uzun süredir en düşük seviyeye gerileyen ABD para birimi, son günlerde ABD hükümetinin kapanmasının olumsuz etkilerinin ağır basması nedeniyle toparlanmaya başladı. Euro, Fransa'daki siyasi çalkantılardan etkilenirken, Japonya'nın muhtemel yeni liderinin daha yavaş bir faiz artışı ve daha fazla mali genişlemeyi tercih edebileceği yönündeki spekülasyonlar nedeniyle yen değer kaybetti.



Skandinaviska Enskilda Banken Asya Strateji Başkanı Eugenia Fabon Victorino, "Japonya ve Fransa'da mali sürdürülebilirliğe ilişkin artan endişeler göz önüne alındığında, piyasalar ABD'nin makroekonomik görünümüne ilişkin görüşlerini yeniden değerlendiriyor. Devam eden ABD hükümet kapanışına rağmen, yatırımcılar ironik bir şekilde ABD'yi en az kötü durum olarak görüyor." dedi.



Yeni Zelanda doları, merkez bankasının faiz oranlarını beklenenden fazla düşürmesi ve daha fazla indirime istekli olduğunu göstermesinin ardından Çarşamba günü altı ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra ek bir destek aldı.



