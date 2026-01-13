Dolar istikrar arıyor

Dolar endeksi, yatırımcıların Federal Rezerv'in politika yoluna dair ipuçları için son tüketici enflasyon raporunu beklemesiyle, önceki seansta baskı altına girdikten sonra 99 civarında istikrar kazandı.

Piyasalar, Haziran ayından başlayarak bu yıl iki Fed faiz indirimi bekliyor, ancak enflasyonda herhangi bir yukarı yönlü sürpriz, merkez bankasının gevşeme alanını sınırlayabilir. Geçen haftaki tarım dışı istihdam raporu, Aralık ayı için iş büyümesinin beklentilerin altında kaldığını göstererek, Fed politikası için daha güvercin bir görünümü güçlendirdi. Yatırımcılar ayrıca, Başkan Donald Trump'ın gümrük tarifesi politikalarının yasallığına ilişkin ABD Yüksek Mahkemesi kararını da bekliyor; kararın Çarşamba günü verilmesi bekleniyor.

Bu arada, federal savcıların Fed Başkanı Jerome Powell'ı bir bina yenileme projesiyle ilgili Kongre'ye verdiği ifade nedeniyle suçlamakla tehdit etmesinin ardından dolar Pazartesi günü zayıfladı ve merkez bankasının bağımsızlığına ilişkin endişeleri artırdı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 43,1113 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,1079 lira, en yüksek de 43,1586 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 43,1528 liradan alıcı buluyor.