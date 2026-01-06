Dolar istikrar kazandı

Dolar endeksi, jeopolitik tedirginlikler ve Federal Rezerv'in politika yolu üzerindeki belirsizliğin artmasıyla geçen dalgalı bir önceki seansın ardından Salı günü 98,4 civarında istikrar kazandı. Pazartesi günü, yatırımcılar ABD'nin Venezuela'ya saldırısının etkilerini değerlendirirken endeks yüzde 0,4'e kadar yükseldikten sonra yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle kapandı.

Daha geniş bir jeopolitik tırmanışa ilişkin endişeler, seans ilerledikçe azalmış gibi göründü. Yatırımcılar ayrıca, Aralık ayında ABD fabrika faaliyetlerinde 2024'ten bu yana en keskin daralmayı gösteren ISM verilerini de değerlendirdi. Güvercinvari tona ek olarak, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, işsizlik oranının daha da yükselebileceği riskinin bulunduğunu söyleyerek, bu yıl ek Fed faiz indirimleri beklentilerini güçlendirdi. Yine de piyasalar, merkez bankasının bu ayın sonlarında faizleri sabit tutma olasılığını yüzde 80'in üzerinde fiyatlıyor. Dikkatler şimdi, Cuma günü açıklanacak Aralık ayı istihdam raporuyla sonuçlanacak olan bir dizi işgücü piyasası verisine çevrildi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 43,0176 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,0050 lira, en yüksek de 43,0608 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 43,0456 liradan alıcı buluyor.