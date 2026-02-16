Dolar istikrarlı seyrediyor

Dolar endeksi 97 seviyesinin hemen altında kaldı ve ABD piyasalarının Başkanlar Günü tatili nedeniyle kapalı olduğu, işlem hacminin azaldığı bir ortamda yatay seyretti. Geçen hafta, ABD enflasyon verilerinin olumlu gelmesi ve Federal Rezerv'in yılın ilerleyen aylarında faiz oranlarını düşüreceği beklentilerini güçlendirmesiyle dolar baskı altına girdi.

Yıllık manşet enflasyon oranı geçen ay yüzde 2,4'e geriledi. Bu oran önceki iki ayın her birinde yüzde 2,6 idi ve yüzde 2,5'lik beklentilerin altında kaldı. Aylık bazda enflasyon yüzde 0,2'ye geriledi, beklentiler ise yüzde 0,3'te sabit kalacağı yönündeydi.

Bu arada, daha önceki veriler ABD'de istihdamın bir yıldan fazla süredir en yüksek seviyeye ulaştığını ve işsizlik oranının beklenmedik şekilde düştüğünü göstererek, işgücü piyasasının istikrar kazandığına işaret etti.

Piyasalar şu anda Temmuz ayında Fed'in faiz indirimi yapmasını ve Haziran ayında da bir hamle olasılığının yüksek olduğunu fiyatlıyor. Yatırımcılar şimdi para politikası görünümüne ilişkin daha fazla bilgi için son Fed tutanaklarına, 4'üncü çeyrek GSYİH verilerine ve Fed'in tercih ettiği çekirdek PCE fiyat endeksi raporuna yöneliyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 43,6450 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,6290 lira, en yüksek de 43,7307 lirayı gördü. Şu sıralar 43,7180 liradan alıcı buluyor.