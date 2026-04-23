Dolar istikrarlı seyrediyor

Dolar endeksi 98,5 civarında seyrederek, ABD ve İran arasındaki barış çabalarında ilerleme kaydedilememesi ve dolara olan güvenli liman talebinin artması nedeniyle bir haftadan uzun süredir en yüksek seviyelerinde kaldı.

Hürmüz Boğazı da fiilen kapalı kalmaya devam ediyor. Tahran stratejik su yolunun kontrolünü elinde tutuyor ve iki gemiye el koydu. ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka ise enerji fiyatlarının yükselmesine ve enflasyon riskinin artmasına katkıda bulunuyor. Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın İran'dan yeni bir barış teklifi beklediği için mevcut ateşkesin süresiz olarak devam edeceğini söyledi.

Süregelen enflasyon endişeleri, Federal Rezerv'in bu yıl faiz oranlarını değiştirmemesi beklentilerini güçlendirirken, Fed adayı Kevin Warsh, merkez bankasının Beyaz Saray'dan bağımsızlığını koruyacağına söz verdi. Yatırımcılar şimdi dikkatlerini ABD ekonomik görünümüne ilişkin daha fazla sinyal için haftalık işsizlik başvurularına ve yaklaşan PMI verilerine çeviriyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,9311 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,8875 lira, en yüksek de 44,9398 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,9244 liradan alıcı buluyor.