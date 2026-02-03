Dolar istikrarlı seyrediyor, işte son durum

ABD'den gelen güçlü ekonomik veriler ve Federal Rezerv politikasına ilişkin değişen beklentiler desteğiyle dolar endeksi, iki günlük keskin bir toparlanmanın ardından 97,5 civarında işlem gördü. Pazartesi günü açıklanan veriler, ABD fabrika faaliyetlerinde beklenmedik bir genişleme göstererek ekonominin ve şirket karlarının güçlü olduğunu işaret etti.

Yatırımcılar şimdi Cuma günü açıklanacak aylık istihdam raporuna odaklanıyor, ancak kısmi hükümet kapanması nedeniyle açıklanması gecikebilir. Doların son yükselişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine Kevin Warsh'ı aday göstermesinin ardından Cuma günü başladı. Piyasalar Warsh'ı, diğer adaylara göre daha az agresif olsa da daha düşük faiz oranlarını destekleyebilecek nispeten şahin bir seçim olarak görüyor.

Ayrı olarak, Trump, Yeni Delhi'nin Rus petrol alımlarını durdurması karşılığında her iki tarafta da gümrük vergilerini düşüren bir ticaret anlaşmasını Hindistan ile duyurdu. Bu arada, Avustralya Merkez Bankası'nın beklenen faiz artırımı öncesinde dolar, Avustralya ve Yeni Zelanda para birimleri karşısında değer kaybetti.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 43,4699 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,4350 lira, en yüksek de 43,4945 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 43,4792 liradan alıcı buluyor.