Dolar kazanımlarını koruyor

ABD dolar endeksi , önceki iki seansta yüzde 1'den fazla değer kazanarak 103 seviyesinin hemen altında seyretti ve Fed 'in faiz artırımlarına ilişkin artan beklentilerle Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Yükseliş, piyasa beklentilerinin üzerinde gelen Ekim ayı enflasyon verileri ve Fed politika yapıcılarından gelen giderek daha şahin açıklamalarla desteklendi. Fed yetkilisi Christopher Waller, Aralık ayında 50 baz puanlık bir faiz artırımının gerekli olabileceği konusunda uyarırken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, enflasyon baskılarının artmaya devam etmesi nedeniyle en az iki ek 25 baz puanlık faiz artırımını destekledi.

Piyasalar şu anda önümüzdeki ay faiz artırımına yaklaşık yüzde 91 olasılık atfediyor ve yatırımcılar Ocak ve potansiyel olarak Nisan aylarında daha fazla sıkılaştırma olasılığını da hesaba katıyor. Dikkatler şimdi, enflasyon eğilimleri, işgücü piyasası koşulları ve daha geniş ekonomik görünüm hakkında ek bilgiler için bugün açıklanacak ilk işsizlik başvuruları ve mevcut konut satış rakamlarına çevriliyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 50,2318 liradan başladı. Gün içinde en düşük 50,2211 lira, en yüksek de 50,2669 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 50,2606 liradan alıcı buluyor.