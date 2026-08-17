Dolar küresel piyasalarda değer kaybediyor

Dolar endeksi 99,5 seviyesine gerileyerek, ABD ekonomisine ait soğuyan verilerin yatırımcıların yakın zamanda faiz artırımı beklentilerini düşürmesine neden olmasıyla art arda üçüncü seansında düşüş gösterdi.

Geçen hafta açıklanan veriler, ABD enflasyonunun düşük seyrettiğini, tüketici güveninin ve perakende satışların ise zayıfladığını gösterdi. Piyasalar artık Fed 'in Eylül ayında faizleri sabit tutma olasılığını yaklaşık yüzde 67 olarak görüyor; bu oran bir ay önce yüzde 50'nin altındaydı.

Yatırımcılar şimdi daha fazla yönlendirme için FOMC'nin son toplantı tutanaklarını ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole sempozyumundaki konuşmasını bekliyor.

Yatırımcılar ayrıca bugün daha sonra açıklanacak olan Empire State İmalat Endeksi ve NAHB Konut Piyasası Endeksi'ni de takip edecek. Dolar genel olarak zayıfladı, en çok Avustralya ve Yeni Zelanda dolarları ile İngiliz sterlini karşısında değer kaybetti.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 47,8651 liradan başladı. Gün içinde en düşük 47,8604 lira, en yüksek de 47,9088 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,8983 liradan alıcı buluyor.