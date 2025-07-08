Dolar küresel piyasalarda güç kaybetti

ABD doları endeksi Salı günü 97,5'in altına gerileyerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington ile henüz ticaret anlaşması yapmamış 14 ülkeye yönelik güncellenmiş gümrük vergisi oranlarını açıklamasının ardından bir önceki seanstaki kazançlarından geri çekildi.



Listede Japonya ve Güney Kore gibi her ikisi de yüzde 25 vergi ile karşı karşıya kalacak olan büyük ihracatçılar yer alıyor. Trump ayrıca, müzakerecilere anlaşmaya varmaları için daha fazla zaman tanıyarak, karşılıklı gümrük tarifesi son tarihini 9 Temmuz'dan 1 Ağustos'a uzatan bir kararname imzaladı.



Buna ek olarak, “BRICS'in anti-Amerikan politikaları” olarak tanımladığı politikalara uyan ülkelere yüzde 10'luk ekstra gümrük vergisi uygulanacağı uyarısında bulundu. Geri çekilmeye rağmen dolar, Pazartesi günü ticaretle ilgili endişelerin azalması ve ABD Merkez Bankası'nın yakın vadede faiz indirimine gideceği beklentilerinin azalmasıyla güçlenmişti. ABD'de beklenenden daha güçlü çıkan Haziran ayı istihdam raporu, piyasaların Temmuz ayında bir faiz indirimi olasılığını büyük ölçüde fiyatlamasıyla, politika gevşemesi için aciliyeti azalttı.



Dolar güne 39.9563 liradan başladı. Gün içinde en düşük 39.9365 lira, en yüksek de 40.0238 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 40.0226 liradan alıcı buluyor.



