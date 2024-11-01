Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Kasım 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları kasım ayına yatay seyirle başladı.



Dolar/TL, ayın ilk işlem gününe 34,31 civarında başladı. Euro/TL ise 37,34 seviyesinde başladı.



Önümüzdeki hafta açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri öncesi öncü İstanbul'un enflasyon verileri takip edilecek.



Küresel piyasalar da ABD tarım dışı istihdam verileri yakından izlenecek.



Ayrıca kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye kredi notuna dair değerlendirmesi beklenecek.



Hazine'nin dün açıkladığı programa göre önümüzdeki yıl iç borçlanma 2,85 trilyon lira, uluslararası piyasalardan borçlanma ise 11 milyar dolar öngörülüyor.



Haftaya çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) iki gün sürecek para politikası toplantısına başlayacak. Fed para politikası kararını Perşembe günü açıklayacak.



TCMB'nin para politikası ve beklenen faiz indirimlerinin zamanlaması hakkında fikir verecek olan enflasyon verisi pazartesi günü açıklanacak.



Önümüzdeki hafta cuma günü açıklanacak yılın son enflasyon raporunda yine ilk faiz indirimi zamanlaması odak noktası olacak.