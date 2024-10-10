Dolar kuru bugün ne kadar? (10 Ekim 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları yatay seyir devam ediyor.



Dolar/TL, bugün 34,20 civarında fiyatlandı. Euro/TL de 37,47 seviyesinde işlem gördü.



İşsizlik oranı ağustos ayında ayında 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı, 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişiye geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 16,5'e yükseldi.



Türkiye'nin sanayi üretimindeki gerileme ağustos ayında hızlandı. Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1,6 geriledi. Üretim, geçen yıla göre ise yüzde 5,4 düştü.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işgücü piyasasında olumlu görünümün sürdüğünü belirtti. Şimşek, sanayideki daralmaya ilişkin "Dezenflasyon sürecinin ekonomik aktivite üzerindeki kısa vadeli etkileri devam ediyor." dedi.



Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 75 milyon dolar geriledi. Aynı haftada swap hariç net rezervlerde yaklaşık 3 milyar dolarlık iyileşme yaşandı.



KÜRESEL PİYASALAR



ABD'de manşet enflasyon yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon 3,5 yılın en düşük seviyesini gördü. Aylık enflasyon ise yüzde 0,2 artış gösterdi.



Piyasa beklentileri eylülde enflasyonun aylık yüzde 0,1 olacağı yönündeydi. Bu dönemde yıllık enflasyonun yüzde 2,3 olacağı öngörülüyordu.



Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 5 Ekim'de sona eren haftada 33 bin artarak 258 bine çıktı. Bu rakam yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.



Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki artışta Helene Kasırgası ile işçi grevlerinin de kısmen etkili olduğunu belirtti.

