Dolar kuru bugün ne kadar? (10 Temmuz 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında yatay seyir devam ediyor.



Dolar/TL, 32,90 seviyesinin hemen altında yatay seyrini sürdürdü. Euro/TL de 35,65 civarında işlem gördü.



Bugün yurt içinde mayıs ayı sanayi üretim endeksi ve işsizlik verileri, cuma günü ise ödemeler dengesi verisi yayımlanacak.



Cari işlemler dengesinin mayıs ayında 1,5 milyar dolar, 2024'ün tamamında ise 26,5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in makro görünüme ilişkin vereceği mesajlar izlenecek.



Şimşek, perşembe günü Türkiye Bankalar Birliği (TBB) genel kurulu ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantılarında konuşacak.



Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine yönelik gelişmeler yakından takip ediliyor.



Fed Başkanı Jerome Powell, dün Senato Bankacılık Komitesi'ne hitaben yaptığı konuşmada ABD ekonomisinin "artık ışırı ısınmış bir ekonomi olmadığını" ifade etti ancak faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin ipucu vermedi.



Piyasalar Fed'in eylül ayında faiz oranlarını düşürme olasılığı yüzde 73 ile fiyatlıyor.