Dolar kuru bugün ne kadar? (11 Ekim 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında sınırlı yükseliş yaşandı.



Dolar/TL, bugün 34,29 civarında fiyatlandı. Euro/TL de 37,54 seviyesinde işlem gördü.



Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükseldi. Yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,1599'dan 36,6347'ye gerildi.



Cari denge ağustos ayında 4,3 milyar dolar fazla verdi. Böylece 5 yılın en yüksek fazlası görülmüş oldu. Ödemeler dengesi 2021'den bu yana ilk kez üst üste 3 ay fazla verdi.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Cari açıktaki düşüş ve dış finansmandaki kuvvetli görünüm makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor." dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayının başına asgari ücrete ilişkin sürecin başlayacağını duyurdu.



KÜRESEL PİYASALAR



ABD'de dün açıklanan eylül tüketici enflasyonu verisi, çekirdek tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde arttığını gösterdi.



Veri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelesinin duraksadığına işaret etti.



Öte yandan, yine dün açıklanan ABD işsizlik maaşı verileri Fed'in Kasım'da faizleri yeniden düşüreceği beklentilerini destekledi.



Ülkede üretici fiyatları, eylülde aylık bazda değişim göstermedi. ÜFE, yıllık bazda yüzde 1,8 ile tahminlerin üzerinde arttı.

Fed'in kasım ayında yeniden 50 baz puan faiz indirimine gideceği beklentileri düştü. Piyasalar 25 baz puan faiz indirimini yüzde 88 olasılıkla fiyatladı.