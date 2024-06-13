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Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Haziran 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Haziran 2024 dolar - euro fiyatları)

/TL 32,30'dan işlem görüyor.

/TL ise 35,11'de seyrediyor. 

FED FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

ABD Merkez Bankası () dün, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed tahminleri, bankanın bu yıl 3 yerine 1 faiz indirimi yapabileceğini ortaya koydu. 

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'de bugün açıklanan enflasyon verilerini "ilerleme" olarak gördüklerini ancak para politikasını gevşetmeye başlamalarına izin verecek güvene sahip olduklarını düşünmediklerini ifade etti.

Fed Başkanı Powell: "Enflasyon hedefimize doğru ilerleme kaydedildi"

Fed Başkanı Powell: "Enflasyon hedefimize doğru ilerleme kaydedildi"

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