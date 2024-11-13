Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Kasım 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında yatay seyir sürüyor.



Dolar/TL, bugün 34,35 civarında işlem görüyor. Euro/TL de 36,51 seviyesinde el değiştiriyor.



Piyasalarda ikinci Donald Trump dönemi fiyatlamaları sürüyor.



Dolar endeksi, 106 seviyesinin üzerine çıkarak altı buçuk ayın zirvesine yakın seyretti.



Euro/Dolar paritesi ise 1,0595 ile son bir yılın en düşük seviyesinde alıcı buluyor.



Türk Lirası, ABD seçimleri ardından dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasla sınırlı da olsa pozitif ayrışma yaşadı ancak sonra kazanımlarını geri verdi.



ABD'de enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı.



Para piyasalarında Fed'in Aralık ayında faiz indirimine gideceği beklentileri arttı.



Piyasa katılımcıları, 25 baz puanlık faiz indirimini yüzde 72 ile fiyatladı.