Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Ekim 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları yeni haftaya yatay seyirle başladı.



Dolar/TL, bugün 34,26 civarında fiyatlandı. Euro/TL de 37,43 seviyesinde işlem gördü.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahville ihale öncesi satışlarla birlikte 35 milyar TL'lik borçlanmaya gitti.



Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırmasının etkisinin piyasaya tam olarak yansıyıp yansımadığını gösteren gecelik faiz son bir kaç haftadır genellikle politika faizinin altında kalıyor.



Gecelik faiz bugün yüzde 48,41'e kadar geriledi. Likidite fazlası ise 350 milyar lira civarında izlendi.



FAİZ KARARI AÇIKLANACAK



TCMB, bu hafta perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Beklentiler faizin yüzde 50 civarında sabit tutulacağı yönünde.



Beklentileri aşan eylül enflasyonu ile TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları sonrası faiz indirimine yönelik beklentiler ileri tarihe kaydı



İlk faiz indirim tarihi olarak aralık ve sonrası konuşulmaya başlandı.



Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, enflasyon düşüş eğilimine girene kadar sıkı duruşu sürdüreceklerini söyledi.



Son çeyreğe ait ilk enflasyon verisi kasım ayında açıklanacak ve takibinde güncel enflasyon raporu da yayımlanacak. Tüm bunlar piyasalara göre bankanın faiz indirim döngüsünün netleşmesini sağlayacak.

