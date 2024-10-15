Dolar kuru bugün ne kadar? (15 Ekim 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 34,2720 seviyesinden işlem görüyor.



Euro/TL yüzde 0,2 azalışla 37,3610'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 kayıpla 44,7130'dan satılıyor.



Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 103,3 seviyesinde bulunuyor.



Küresel piyasalarda, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.



Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan indireceğine yönelik fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ederken, yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda yüzde 80 ihtimalle toplamda 50 baz puanlık indirim yapılacağı öngörülüyor.



Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin direnç, 102,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını aktardı.